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26 Haziran 2017 16:26

Bahçeli: “Bir bildiği varsa Bolu Dağı’ndan İstanbul’a doğru giderken milletimle paylaşsın”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi’nde özel yer, üç oda hazırlanıyor" sözlerine yönelik, "Bunun yorumlanacak bir tarafı yok.

Bahçeli: “Bir bildiği varsa Bolu Dağı’ndan İstanbul’a doğru giderken milletimle paylaşsın”

26 Haziran 2017 16:26

Üç oda nasıl, kimler için tanzim edilmiş. Bir bildiği varsa Bolu Dağı’ndan İstanbul’a doğru giderken milletimle paylaşsın” dedi.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşma töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Bir kişi yargılanırken henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi’nde özel yer, üç oda hazırlanıyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor" sözlerine ilişkin soruya Bahçeli, "Bunun yorumlanacak bir tarafı yok. Üç oda nasıl, kimler için tanzim edilmiş. Bir bildiği varsa Bolu Dağı’ndan İstanbul’a doğru giderken milletimle paylaşsın” yanıtını verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “YPG’ye silah yardımı devam ederse faturasını silah yardımı yapanlara keseriz" açıklamalarına yönelik ise Bahçeli, ”Doğru bir çıkış, alkışlasaydı yadırgardım” ifadelerini kullandı. Meral Akşener’in yeni parti kuracağına ilişkin soruya da Bahçeli, şu cevabı verdi:


“MHP’nin gündeminde böyle bir konu yok. Özgürlük var, isteyen istediği şeyi yapabilir. İster bağda yürür, ister dağda yürür, isterse siyasette yürür. Onların bileceği iştir."


Bahçeli, Türkiye ve Almanya arasındaki G-20 Zirvesi konusununda ise şu açıklamada bulundu:


“Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Almanya’dan daha etkilidir. Türkiye ile oyun oynamaya kalkmasınlar. Geçmiş dönemler askıda kaldı. Geleceğe bakıyoruz. Gelecekte de Türkiye vardır. Belki Almanya, Avrupa Birliği olmayacaktır.”




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