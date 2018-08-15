Buna tahammül edemeyiz, buna sessiz kalamayız, buna tepkisiz duramayız" dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD ile yaşanan son gelişmeler ve buna bağlı olarak döviz piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin çok açık hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş siyaset ve ekonomik oyunların sertleşip vahşileştiği trajik ve tahripkar bir dönemden geçildiğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin ABD kaynaklı husumet ve huşunet ablukasıyla karşı karşıya olduğunu net olarak gördüklerini söyledi. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, devamında sosyal ve siyasal sistemi felç etmek amacıyla harekete geçen muhasım odakların spekülasyon silahını çektiğini kaydeden Bahçeli, "Türkiye, kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir. Buna tahammül edemeyiz, buna sessiz kalamayız, buna tepkisiz duramayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir yanda ekonomik afetin içine çekilmek istenirken, diğer yanda doğal afetlerle de boğuştuğunu dile getiren Bahçeli, Türkiye’nin değişik bölgelerinde meydana gelen sel ve yangın felaketlerinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Ordu’nun birçok ilçesinde etkili olan sel felaketine değinen Bahçeli, çok sayıda vatandaşın mağdur olduğuna değinerek, sel ve su baskınlarından dolayı evlerinden tahliye edilenlerin, malları zarar görenlerin kısa sürede mağduriyetlerinin telafi edileceğine inandığını belirtti.

"Skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır"

Bahçeli, Türkiye’nin on yıllarca ABD menşeli açık veya örtülü operasyonlara maruz kaldığının altını çizerek, "ABD’nin başkanlık koltuğunda halihazırda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Beyaz Saray yönetimi denge ve denetimden tamamen uzaklaşmıştır. Trump, küresel mütegallibe rolüne soyunmuştur. Hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır. Hiçbir kural ve kaideyi takmamaktadır. İnsanlığın huzur ve esenliğini yakından tehdit etmektedir. ABD Başkanı ve onun sağına soluna konuşlanmış para ve sermaye çeteleri Türkiye’nin ekonomi cephesini düşürmenin heves ve hedefine odaklanmışlardır" şeklinde konuştu.

"Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir"

Türkiye’nin olağandışı bir saldırı altında olduğunu ifade eden Bahçeli, bu saldırının hedefinde aslında ve esasen Türk milletinin yer aldığını söyledi. Bahçeli, döviz fiyatlarındaki yükselişin hiçbir ekonomik temelinin, hiçbir teorik izahının olmadığının altını çizdi. Bahçeli, "Trump’ın sabah-akşam Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir. Demir-çelikle birlikte alüminyum tarifelerinin iki katına çıkarılması Türkiye’ye diz çöktüremeyecek, milli birliğimizin sırtını yere getiremeyecektir. Dahası Trump’ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan sakat kararının bizim nezdimizde hiçbir kıymet-i harbiyesi de olmayacaktır" dedi.