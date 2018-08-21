Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 11:21

Bakan Akar, Kurban Bayramı’na Hakkari’de girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı’nda Hakkari’deki askerler ve aileleri ile bayramlaştı.

Bakan Akar, Kurban Bayramı’na Hakkari’de girdi

21 Ağustos 2018 11:21


Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖzbaL ile birlikte Hakkâri bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.


Akar ve beraberindeki heyet, 6’ıncı Hudut Tabur Komutanlığı Aktütün’de personelle Kurban Bayramı namazını kılarken, görev başındaki kahraman Mehmetçiğin bayramını kutladı. Geceyi Aktütün’de geçiren heyet, daha sonra 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı Yüksekova’ya giderek burada görev yapan kahraman Mehmetçik, personel ve aileleri ile de bayramlaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç