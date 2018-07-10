Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak, önce eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan, daha sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten görevi devraldı. Hazine Müsteşarlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Albayrak, yaklaşık 12 yıldır Şimşek’i tanıdığını belirterek, Şimşek’in Türkiye’ye birçok alanda büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Dün açıklanan yeni kabineye baktıklarında çok daha özel sektör mantığıyla, çok daha hızlı hareket eden, icrai noktada çok daha aktif bir yönetim dönemine girecek bir Türkiye tablosunun olduğunu aktaran Albayrak, "16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde çıtayı her daim bir merhale daha yukarıya taşıyan bir hizmet anlayışıyla bugüne kadar ortaya konulan bu başarı hikayelerini yeni sistemde çok daha ileriye taşıyacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye, para politikaları noktasında da önümüzdeki süreçte çok daha diri ve güçlü bir döneme girecek. Güven ve istikrar konusunda çok güçlü bir çıtaya sahip ülkeyiz" diye konuştu.

Enflasyon mesajı

Albayrak, önümüzdeki dönemde çok yoğun bir ajandalarının bulunduğuna dikkat çekerek, "Özellikle enflasyon noktasında. Enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirme noktasında çok yoğun bir mesai harcayacağımız dönemle karşı karşıyayız. Bunun ötesinde bağımsız kurumlarımızın mevcut güncel küresel politikalarla uyumlu bir şekilde aynı istikamette eskisinden çok daha başarılı bir şekilde performans sergileyeceğine hep birlikte şahit olacağımız bir döneme giriyoruz. Özellikle istikrarlı ve sağlıklı büyümeye devam noktasında Türkiye’nin ihtiyacı olan yapısal değişimle alakalı konularda çok daha önemli ve güçlü adımları çok daha hızlı atacağımız bir dönemle karşı karşıya olacağız. Çünkü uluslararası finansal aktörler ve paydaşlarla, Türkiye’deki kamu özel sektörel paydaşlarla çok yoğun bir istişare süreci içerisinde, çok kısa, hızlı, net bir iletişim içerisinde, inşallah çok yakın bir gelecekte büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna ulaşmak için yeni büyük bir Türkiye hikayesi yazacağız. Aslında reelde olanı doğru bir lisan ile anlatacak çok güçlü yeni bir döneme adım atacağız" şeklinde konuştu.

"Görevi gönül rahatlığıyla, huzur içinde devrediyorum"

Mehmet Şimşek ise yaklaşık 11 yıldır Türkiye’ye hizmet etme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bundan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Buna vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bize teveccüh ettiler ve güvendiler. Gerek Gaziantep’de gerekse Batman’da milletvekilliği yapma fırsatı buldum. O da benim için büyük bir onurdu. Bugün, gerçekten enerjide çok önemli başarılara imza atan, çok değerli bir kardeşimize, bakanımıza bu görevi gönül rahatlığıyla, huzur içinde devrediyorum. İnanıyorum ki burada da çok önemli başarılar elde edecekler. Zor bir dönem ama inanıyorum ki burada da çok önemli başarılar elde edecekler. Enerjide gösterdikleri başarıyı burada da en alasıyla ortaya koyacaktır. Bu konuda da güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.