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19 Haziran 2018 17:24

Bakan Arslan: "Muharrem İnce laf cambazlığı yaptı"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İnce aday olarak ilk çıktığında ’laf cambazlığı üzerinde benim elime kimse su dökemez’ dedi.

Bakan Arslan:

19 Haziran 2018 17:24

Bunu meydanlarda söyledi. İnce, birinci ikinci köprü rakamlarını üçüncü köprü ile kıyaslar gibi yaparak apayrı rakamlar verdi. Milletin kafasını karıştırmaya çalıştı" dedi.


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TGRT Haber’de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, 27. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine 5 gün kala seçimler hakkında konuştu. Bakan Arslan, sahanın netleştiğini ifade ederek seçimlerin 2 tura kalacağına ihtimal vermediğini dile getirdi. Arslan, "2014 seçimlerinden daha net rakamlarla yeni Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemini kuran cumhurbaşkanımız, başkanımız olacak. Ben ikinci tura kalma ihtimalini kesinlikle görmüyorum" ifadelerini kullandı.


Saadet Partisi Kars milletvekili adayı Sezgin Yıldız’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Arslan, "Bir çok yerde seçmen de adaylar da görüyor, CHP HDP’lileşiyor. CHP, HDP ile kol kola gezerken de neredeyse PKK’ın söylemlerini kullanıyor. Böyle bir partiye destek verir pozisyonda olmak Saadet Partilileri rahatsız ediyor. Sezgin Yıldız, çok net bir şekilde ’bunu destekler duruma düşmek kabul edilebilir bir durum değil’ dedi.



"Muharrem İnce laf cambazı"


CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 3. köprüden 114 liraya geçildiği yönündeki eleştirilerine dair açıklamalarda bulunan Arslan, "İnce aday olarak ilk çıktığında ’laf cambazlığı üzerinde benim elime kimse su dökemez’ dedi. Bunu meydanlarda söyledi. ’Yalansa yalan, iftira atmak gerekirse iftira ben her şeyi yaparım’ dedi. Laf cambazlığı konusunda mahir olduğunu mecliste milletvekili yaptığım dönemden biliyorum. Burada da bir laf cambazlığı yaptı. Otomobiller 8,75 lira, hafif ticari araçlar ise 11,25 liradır. Hafif ticari araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’den de FSM’den de 11,25 liraya geçiyorken, emsal araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’den 17,40 liraya geçiyorlar. İnce, birinci ikinci köprü rakamlarını üçüncü köprü ile kıyaslar gibi yaparak apayrı rakamlar verdi. Milletin kafasını karıştırmaya çalıştı. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden tek yönlü ücret alıyoruz" şeklinde konuştu.




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