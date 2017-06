Bakan Arslan, Ulaştırma Bakanlığı personeliyle iftarda bir araya geldi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı personeliyle iftar yemeğinde buluştu. Ankara Demirspor Havuzbaşı Restoran’da gerçekleştirilen programa çok sayıda bakanlık personeli ve bakanlığın ilgili kurumlarının temsilcileri katıldı. İftar yemeğinden sonra bir konuşma gerçekleştiren Bakan Arsan, "Türkiye’nin ulaşım tarihinde özellikle son 14 yılda destan yazan bir ekibin mensupları olarak" tanımladığı geleneksel iftar programında bulunmanın memnuniyetini dile getirdi. Dünden bugüne bakanlığın tescil edilmiş bir başarısı olduğunu belirten Arslan, "En son 2016 yılında yapılan memnuniyet anketlerinde ulaştırma sektörü yüzde 78 üzerinde ’memnunum’ diyen vatandaşların tescillediği bir sonuçtur bu başarı. O yüzden bu başarıda hepinizin emeği var, 240 bin kişiyi bugün buraya toplama şansımız yoktu ama bütün kurumlarımızdan temsilciler bu akşam burada. Allah hepinizden razı olsun. Bakanlığımız dünden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere ekip ruhuyla hareket eden, birlikte çalışan bu ülkenin her tarafını erişilebilir ve ulaşılabilir hale getiren, demiryolunda, deniz kara ve havayolunda ve haberleşme sektöründe bu ülkeye çağ atlatan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işi olan bu ülke, daha çok şey yapacak. Özellikle bizim ilgi alanımızda çok şey yapmak zorundayız. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak, insanımızı eriştirmek, ulaştırmak adına yapmalıyız ancak çok daha önemsediğimiz şey; ecdadın, uğrunda kan dökerek ve şehit olarak bizlere vatan olarak bıraktıkları bu toprakları imar etmek adına ve bu ülkeyi kalkındırmak adına aldığımız bir sorumluluk var, o sorumluluğun gereğini yerine getirmek adına, sorumluluk sahibi olduğumuz her işte geldiğimiz noktayı yeterli bulmayıp, bu ülkeyi daha yukarıya taşımak ve ülke ekonomisinin kalkınmasının olmazsa olmazı olan ulaştırma alt yapılarında çağ atlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"240 bin kişilik Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ekibi olarak büyük şeylerin altına imza attık"

Türkiye’de havacılık, denizcilik, karayolları ve demiryolları başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden bahseden Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu ülke 14 yılda önce demir yolu sektöründe yüksek hızlı tren ile tanıştı. Avrupa’da 6’ncı, dünyada 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik. Karayollarında 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapmışken, 14 yılda üzerine 19 bin kilometrenin üzerinde yol koyarak, bölünmüş yolu 25 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Bu ülke sadece şehir giriş çıkışlarında sıcak asfaltı tanıyorken, bugün 21 bin kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yol karışımı olan bir ülke haline geldi. Ve yine bir 3 kilometrelik Bolu Dağı Tüneli’ni 17 yılda bitiren ülkeden, yılda 68 kilometre tünel yapan bir ülke haline geldik. Ovit Tüneli bitmek üzere, 14 buçuk kilometre olan Zigana Tüneli de devam ediyor. Ve yine bu ülke havacılık sektöründe birçok havalimanı olmakla birlikte sadece 26 tanesinin aktif olabildiği bir ülkeden, 55 havalimanı aktif olan bir ülke haline geldi ve havacılıkta ’havayolu halkın yolu olacak’ düsturu çerçevesinde uçağa binmeyen kalmadı. Ülkenin her yerinden her yerine havayoluyla gidilebilir hale geldi. Denizi bilmeyenlerin elinde küçülen denizcilik sektöründen, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin hakkını veren bir Türkiye haline geldik. Türk sahipli deniz ticareti filomuz yaklaşık 3 kat arttı, marinacılıkta yat bağlama kapasitemiz yaklaşık 2 buçuk katına çıktı. Gemilerimiz dünyadaki limanlara giderken her seferinde hem denetleniyor hem de bağlanıyorlardı, bu ülke ticaretinde de çok önemli bir sekteye uğruyordu, onun yerine kara listeden beyaz listeye geçen bir ülke haline geldik. Denizcilikle uğraşanlar ve deniz ticareti yapanlar, bunu ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Bilişim ve haberleşme sektöründe de geniş bant internet deyince tam 22 bin abonemiz vardı, bu rakamdan şimdi 64 milyona geldik, kıyaslamak bile haksızlık. Bu ülke 3G ve 4.5G ile de tanıştı, erişim hizmeti sunabilen bir ülke haline geldik, bu teknolojiden yararlanan abone sayımız da 56,4 milyona geldik. Artık dünyada uydular üzerinden hizmet alan değil, başka ülkelere hizmet veren bir ülke haline geldik. 240 bin kişilik Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ekibi olarak büyük şeylerin altına imza attık. İmkansız denilen Marmaray’la yetinmeyip Avrasya Tüneli’ni de yaptık, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve birçok tünel, köprü ve viyadük yaptık. Denizin üzerine havalimanı yaptık, Ordu-Giresun Havalimanı yapılamaz denilmesine rağmen bu projeyi de gerçekleştirdik.”

“Dünyanın gıpta ile izlediği yeni projeler geliyor”

Yapılması gereken çok daha fazla şey olduğunu belirten Arslan, yeni projelerden bahsetti. Dünyanın gıpta ile izlediği İstanbul Yeni Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, denizin üzerinde 25 metre deniz doldurularak yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı projelerinin devam ettiği bilgisini veren Arslan, "Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Konya’dan Mersin, Adana ve Şanlıurfa’ya kadar devam edecek olan yüksek hızlı tren çalışmalarımız var ve bununla da yetinmiyoruz yakın zamanda bitireceğimiz Bakü Tiflis Kars gibi dünya çapında projelerimiz var. Dünyanın gıptayla izleyeceği İstanbul’da 3 katlı, büyük İstanbul Tüneli’ni de yine bu ekip gerçekleştirecek. Bu ekip dünyanın çekemediği, kıskandığı, engellemek için elinden geleni yaptığı bir projeyi daha yapacak. Süreçleri devam eden Kanal İstanbul’u yapacak inşallah. Bu ülkenin ve 80 milyonun hedefleri var, ve biz biliyoruz ki omuzlarımızda 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yüklediği ilave bir sorumluluk var. Başka bakanlıklardan farkımız, bayramda herkes tatil yaparken biz insanlarımızın seyahatini kolaylaştırmak adına görevimizin başında olacağız, bizim tatili düşünme lüksümüz yok. Bayramdan sonra da koşturmaya devam edeceğiz. Hemen bayramdan sonra şuan devam eden 3 bin 400 projemizin bitmesi için gecemizi gündüze katıp çalışmaya devam edeceğiz. 5A ve 5B uygularını fırlatacağız, milli ve yerli olarak 6A uydusunu da ülkemizde yapacağız. Demiryolu sektöründe hızlı treni, lokomotifi ve vagonu da yerli ve milli olarak yapacağız. Ve bayramdan sonra ülkemizde Yeşil Liman Sertifikası vererek, çok daha çevreci liman hizmeti veren bir töreni gerçekleştireceğiz. Aynı hafta Kabotaj Haftası olması nedeniyle 2 Temmuz’da Çıldır Gölü’nde, Kars’ta Ardahan’da iskeleler açacağız, gemiler hizmete sunacağız ki Kabotajı ve Denizcilikte farkındalık oluşturalım. Kurtköy-Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunu da 4 Temmuz’da açıyoruz. Ülkemizin ve insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. 14 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.