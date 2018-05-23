Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 23:27

Bakan Fakıbaba’dan Muharrem İnce’ye mazot yanıtı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mazot fiyatları üzerinden hükümete yaptığı eleştirilerle ilgili, “Ben Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak ürüne destek veriyorum.

Bakan Fakıbaba’dan Muharrem İnce’ye mazot yanıtı

23 Mayıs 2018 23:27

Kaç dönüm buğdayda ne kadar mazot harcadınız, bunun yarısına kadar destek vereceğiz. Yarısı bizden yarısı çiftçi kardeşlerimizden ama tarıma bağlı olmak üzere, üretmek üzere” dedi.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Töreni’ne katıldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen programa Fakıbaba’nın yanı sıra il müdürleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında TSE tarafından tetkikleri tamamlanmış ve belge almaya hak kazanmış olan Bakanlığa bağlı, 31 il müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcileri, Bakan Fakıbaba tarafından plaketle ödüllendirildi. Belgelerini almaya hak kazanan personele teşekkür eden Fakıbaba, “Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve diğer illerimizin de birçoğunun başvuru sürecini tamamladığını ve en kısa sürede belge almaya hak kazanacaklarını biliyoruz” şeklinde konuştu.


Ramazan ayının manevi iklimiyle, milletimizce çok itibar edilen mübarek bir ay olduğunu nitelendiren Fakıbaba, “Bu ayda, insan bedeni yemekten, içmekten kısıtlanırken, gönül zenginliği kat kat artmaktadır. Bizim tek vatanımız, tek devletimiz, tek bayrağımız var” ifadesini kullandı.



Muharrem İnce’nin mazot çıkışına cevap


CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mazot fiyatları üzerinden hükümete yaptığı eleştiriler hakkında yöneltilen soruyu cevaplayan Fakıbaba, şöyle konuştu:


“2017 yılının birinci ayından 12. ayına kadar ortalamasını aldık 4.70 kuruş. Başbakanın talimatı yarısı bizden, yarısı çiftçi kardeşlerimizden. Bu 2.35 kuruş eder. Muharrem Bey, ‘3.50 kuruş’ dedi. O zaman bizimki 2.35 kuruş oluyor. Herhalde Muharrem Bey şunu düşünüyor, ‘Depoyu dolduracaksınız, traktörle ilçeye gideceksiniz, gezinti yapacaksınız. Ben Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak ürüne destek veriyorum. Kaç dönüm buğdayda ne kadar mazot harcadınız bunun yarısına kadar destek vereceğiz ama insanlar özgürdür, traktörüyle Kahramankazan’a da gidebilir başka yere de gidebilir ben onun yarısını vereceğim demiyorum. Biz Bakanlık olarak bilimsel kuralların ışığında fındığın bir dekarına ne kadar mazot gider, onun yarısını veriyoruz. Bunun yarısı 3 buçuk lira ama ben onu 2.35’e getirdim. Yarısı bizden yarısı çiftçi kardeşlerimizden ama tarıma bağlı olmak üzere, üretmek üzere. Bizim amacımız bu.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç