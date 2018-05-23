Bakan Fakıbaba’dan Muharrem İnce’ye mazot yanıtı

Kaç dönüm buğdayda ne kadar mazot harcadınız, bunun yarısına kadar destek vereceğiz. Yarısı bizden yarısı çiftçi kardeşlerimizden ama tarıma bağlı olmak üzere, üretmek üzere” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Töreni’ne katıldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen programa Fakıbaba’nın yanı sıra il müdürleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında TSE tarafından tetkikleri tamamlanmış ve belge almaya hak kazanmış olan Bakanlığa bağlı, 31 il müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcileri, Bakan Fakıbaba tarafından plaketle ödüllendirildi. Belgelerini almaya hak kazanan personele teşekkür eden Fakıbaba, “Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve diğer illerimizin de birçoğunun başvuru sürecini tamamladığını ve en kısa sürede belge almaya hak kazanacaklarını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının manevi iklimiyle, milletimizce çok itibar edilen mübarek bir ay olduğunu nitelendiren Fakıbaba, “Bu ayda, insan bedeni yemekten, içmekten kısıtlanırken, gönül zenginliği kat kat artmaktadır. Bizim tek vatanımız, tek devletimiz, tek bayrağımız var” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce’nin mazot çıkışına cevap

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mazot fiyatları üzerinden hükümete yaptığı eleştiriler hakkında yöneltilen soruyu cevaplayan Fakıbaba, şöyle konuştu:

“2017 yılının birinci ayından 12. ayına kadar ortalamasını aldık 4.70 kuruş. Başbakanın talimatı yarısı bizden, yarısı çiftçi kardeşlerimizden. Bu 2.35 kuruş eder. Muharrem Bey, ‘3.50 kuruş’ dedi. O zaman bizimki 2.35 kuruş oluyor. Herhalde Muharrem Bey şunu düşünüyor, ‘Depoyu dolduracaksınız, traktörle ilçeye gideceksiniz, gezinti yapacaksınız. Ben Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak ürüne destek veriyorum. Kaç dönüm buğdayda ne kadar mazot harcadınız bunun yarısına kadar destek vereceğiz ama insanlar özgürdür, traktörüyle Kahramankazan’a da gidebilir başka yere de gidebilir ben onun yarısını vereceğim demiyorum. Biz Bakanlık olarak bilimsel kuralların ışığında fındığın bir dekarına ne kadar mazot gider, onun yarısını veriyoruz. Bunun yarısı 3 buçuk lira ama ben onu 2.35’e getirdim. Yarısı bizden yarısı çiftçi kardeşlerimizden ama tarıma bağlı olmak üzere, üretmek üzere. Bizim amacımız bu.”