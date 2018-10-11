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Bakan Gül'den, İzmir Adliyesinde zehirlenenlere geçmiş olsun dileği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesinde gaz kaçağından etkilenerek tedavi altına alınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle adliye boşaltılırken, bazı vatandaşlar gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesinde yaşanan gaz kaçağı olayına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Gül, paylaşımında, "İzmir Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz kaçağından etkilenerek tedavi altına alınanlara ve tüm adalet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

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