Kaya, "Herkes bilsin ki, bu millet hiçbir zaman için böyle asil vatandaşları oldukça hiçbir tehdide boyun eğmeyecektir. Ne dışarıdan ne içeriden tehditlere boyun eğmeyecek asil bir milletiz" dedi.

Bakan Kaya, Gaziler Günü sebebiyle gazileri ziyaret etti. Kaya’nın ilk durağı Kore gazisi İsmail Üstel’in evi oldu. 89 yaşındaki Üstel, Ankara Çubuk’ta askerlik yaparken Kore’ye gittiğini belirterek, o dönemde 19 yaşında olduğunu ve Güney Kore’de 14 ay süreyle kaldıklarını ifade etti. Bakan Kaya da Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın selamını getirdiklerini belirterek, "Siz bizim Kore’de gazi düşmüş kahramanlarımızdansınız" ifadelerini kullandı.

Üstel, Kore’ye ilk ayak basanın kendilerini olduğunu aktararak, "İlk devre Kore’ye ayak basan biz olduk. Kore’yi unutamıyorum. Orada iyi insan da var, kötü insan da var. Arkadaşlarımdan 3 tanesi orada şehit oldu. Diğerleri burada öldüler" şeklinde konuştu. Kaya, Üstel’in torunu Asya’yı severek, bebek hediye etti. Gazi Üstel de hem şarkı söyledi, hem de Kore’de yazdığı şiiri okudu.

Bakan Kaya daha sonra 1992 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerin döşediği mayınla yaralanan Adem Atak’ın evini ziyaret etti. Kaya gazilerimizle gurur duyduklarını söyleyerek, özellikle Aile Bakanlığı olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Kızına iş verilmesini isteyen Atak, kendisine İngiltere’de, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde göz nakli yapıldığını fakat uyum sağlamadığını aktardı. Atak, protez de kullandığını kaydederek, ellerine alıştığını ve kaşık hariç her şeyi tutabildiğini aktardı.

Kaya, Türkiye’nin şehitler ve gaziler sayesinde huzur içinde yaşadığını belirterek, "Bu vatan size minnettar. Biz de milletimizin temsilcisi olarak, Allah sizlerden razı olsun. Biz her zaman yanınızdayız. Ne zaman, neye ihtiyacınız olursa bize ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Bakan Kaya, bugünün 19 Eylül Gaziler Günü olduğunu hatırlatarak, "Canını hiçe sayarak şehit düşmüş ve gazi olmuş, şehitlerimizin ve gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum. Gerçekten bu aziz vatanı bize yurt kılan şehit ve gazilerimizdir. Gazilerimizin gösterdiği üstün kahramanlıklardan dolayı onları tebrik ediyoruz. Bin yıldır bu Anadolu topraklarında şehit ve gazilerimiz sayesinde hür ve bağımsızca yaşıyoruz. 80 milyon olarak tüm gazilerimizin minnettarız. Aile Bakanlığı olarak da, gazilerimizin yanındayız. Bugün Gaziler Günü dolayısıyla gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Çanakkale’de, Dumlupınar’da ve en son 15 Temmuz ’da bu vatanı kurtarmak için binlerce insanımız canını hiçe saydı ama gazilik şerefine nail oldu. Yine aynı şekilde 30 yıldır ülkemizde terörle mücadelede sayıları binlere varan gazilerimiz var. Bu vatan onlara minnettar. Hala devam eden operasyonlarda, Güneydoğu’da canını hiçe sayarak, ölümün üstüne yürüyen ama vatanı için gazilik mertebesine ulaşan gazilerimiz var. Herkes bilsin ki, bu millet hiçbir zaman için böyle asil vatandaşları oldukça hiçbir tehdide boyun eğmeyecektir. Ne dışarıdan ne içeriden tehditlere boyun eğmeyecek asil bir milletiz. Bunu en son 15 Temmuz’da milletimiz canı pahasına tankların üzerine yürüyerek, canını hiçe sayarak gösterdi. Burada hepsine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Bu vatanı asla kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimi, dimdik şekilde devam edecek" dedi.

Kaya daha sonra 15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı ve oğlu gazi Ömer Faruk Kapaklı’nın evini ziyaret etti. Kaya, Kapaklı’nın yeğenlerine bebek hediye etti, 15 Temmuz şehidinin eşi Fatma Kapaklı ile sohbet etti. Kaya, Kapaklı’nın ölümü göze alarak o gece sokağa çıktıklarını belirterek, o gece ülkeyi işgalden kurtardıklarını söyledi. Kaya, gazilere bayrak, Kuran-ı Kerim ve kahve takımı hediye etti.

15 Temmuz gazisi Ömer Faruk Kapaklı o gece yaşadıklarını anlattı. Kapaklı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını duyduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gittiklerini belirterek, helikopterden açılan ateş sonucunda babası Akif Kapaklı ve kendisinin yaralandığını belirtti.

Akif Kapaklı’nın eşi duygulanması üzerine Bakan Kaya, Fatma Kapaklı’nın gözyaşlarını sildi.