Bakan Kurum, İMKON'un toplantısına katıldı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genişletilmiş Türkiye Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İMKON Genişletilmiş Türkiye Toplantısı, İMKON Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, toplantının konfederasyona bağlı inşaat müteahhitlik alanında faaliyet gösteren Anadolu'nun dört bir köşesinden 41 ili temsilen gelen bağlı birliklerin dernek başkanlarının da katılımıyla başarıyla gerçekleştiğini ifade etti. 120 bin üyesi olan İMKON'un inşaat sektörünün zor günlerden geçtiği bir dönemde Bakan Kurum'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tellioğlu, Türkiye'nin dış kaynaklı entrikalarla karşı karşıya olduğu zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Tellioğlu, "Sektörün zorda olduğu böyle bir dönemde Sayın Bakanımızın sektörün sorunlarını dinleme anlamında teşrif etmeleri bizim için memnuniyet verici” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün son ekonomik daralmayla birlikte tıkanma sürecine girdiğini söyleyen Tellioğlu, acil çözüme kavuşturulması gereken taleplerini de Bakan Kurum'a iletti. Tellioğlu, inşaat sektörünün sorunlarının çoğunun önüne gelenin sorumsuz ve kolayca müteahhit olmasından kaynaklandığını, bunun engellenmesi için Türkiye'de acilen Müteahhitler Odaları Birliğinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, sektörün sıkıntılarının birçoğuna katıldığını ancak bunları el birliğiyle birlikte çözebileceklerini ifade etti.

Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da katıldı.