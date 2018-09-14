Bakan Selçuk, Başkent'te görev yapan okul müdürlerine seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Değişim Liderleri Toplantısı"nda Başkent'te görev yapan okul müdürlerine seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Değişim Liderleri Toplantısı"nda Başkent'te görev yapan okul müdürlerine seslendi. Selçuk, yaptığı konuşmada, “Değerli arkadaşlar, lütfen bütün öğretmenlerimizin gözüne gözleriniz değsin. Oradan mümkünse gönlüne inin o insanların. Deyin ki, 'Biz sizin için buradayız, çocuklar için buradayız, Sayın Bakan dahil hepimiz çocukların hizmeti için buradayız.' Eğer öğretmenlerinizin huzuru olursa çocuklarınızın huzuru olur” dedi.

Okul müdürlerine hitabında Selçuk, “Öğretmenler sizi takımın lideri olarak görmeli. Gerçek yetki şahsiyettir ve siz öğretmenler odasında saygınlık uyandırdığınızda inanın bütün okul toplu olarak, çevre size saygı duyacaktır ve sizin saygınlığınız o okulun, o çevrenin incisi yapacaktır” diye konuştu.

“Okullarımızın arasındaki fark azalırsa Türkiye'deki fark azalır”

81 ilden Ankara'ya davet edilen başarılı okul müdürleriyle gerçekleştirilen buluşmaya da değinen Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok çok kötü şartlardaki okula gidip çok büyük başarı hikayesi yazan müdürlerimiz var. Aynı maaş, aynı öğretmen, aynı bütçe, aynı koşullar ama bu arkadaşlar oraya gidince inanılmaz bir başarı hikayesi yazıyorlar. Bizim şartları zor olan okullardaki kahramanlara ihtiyacımız var. Yani size ihtiyacımız var. Mümkünse okullarınızın tuvaletlerinden başlayarak bahçesini, çevresini pırıl pırıl yapalım. Eğer okullarımızın arasındaki fark azalırsa Türkiye'deki fark azalır. Biz bunu yapabiliriz. Böyle bir cesaretimiz var, yapacağız. Allah'ın izniyle hiçbir engelimiz yok. Sadece mevcut kaynakları iyi yöneteceğiz.”

“Çocuklar size emanet, öğretmenler de size emanet”

“Çocuklar size emanet, öğretmenler de size emanet" diyen Selçuk, “Lütfen omuzlarınızda bunu taşıyarak Ankara için bir başarı hikayesi yapalım. Arkadaşlar Ankara'nın Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan bir yadigar olduğunu asla unutmayın” ifadelerini kullandı.