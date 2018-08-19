Bakan Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bayram denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için alınan önlemleri denetlemek amacıyla dün Konya, Afyon ve Eskişehir’de bulunan uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Konya - Kulu Bölge Trafik Denetleme Noktasıyla başlayan ziyarette Soylu, Kırmızı Düdük projesine ve trafik sorunlarına dikkat çekerek denetim amacıyla durdurulan otobüslerdeki vatandaşlarla bayramlaştı.

Ardından Afyonkarahisar - Bölge Trafik Denetleme Noktası’na geçerek buradaki çocuklara kırmızı düdüklerini hediye eden Soylu, yolculukları boyunca anne babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalarını söyledi.

Eskişehir - Bölge Trafik Denetleme Noktasını ziyaret ederek Sivrihisar’da trafik denetimine katılan Soylu, bayram boyunca görev yapacak olan 140 bin 681 trafik personeline dikkat çekti. Ailelere seslenen Soylu, “Hemen arka koltuğunuzda oturan kırmızı düdüklü polislerimizle sürücülerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi.