Başarılı kulaçlar gözünü madalyaya dikti

Mamak Belediyesi Yüzme Takımı, Ankara Vize Yarışları’nda 7 sporcusu ile barajı geçti.

Her geçen gün aldığı başarılarla adından söz ettiren Mamak Belediyesi Yüzme Takımı, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen Ankara Vize Yarışları’nda 7 sporcusuyla barajı geçerek 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakaları’na katılmaya hak kazandı. Toplamda 25 kulüp ve bin 159 sporcunun bir üst grup müsabakaları için kulaç attığı yarışmadan derecelerle dönen Mamak’ın başarılı sporcuları, gözünü madalyaya dikti.

Sporcuların başarılı derecelerle dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporun her alanında başarıyı amaçlıyoruz. Ulusal müsabakalarda da madalyalar kazanarak ilçemize gurur yaşatmak istiyoruz” dedi.

Yüzme Takımı Antrenörü Ozan Taylan Teke ise, “Kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcular ile başarılara imza atmak, bizi gelecekte daha güzel başarıların beklediğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.