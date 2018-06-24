Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 12:11

Başkan Akgül oyunu kullandı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Şafaktepe İlkokulu’nda kurulan 1263 nolu sandıkta eşi ve kızı ile oyunu kullandı.

Başkan Akgül oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:11

Akgül, ’’İsteğimiz ve arzumuz yapılan seçimlerin hem ülkemiz ile birlikte Türkiye’ye umut bağlayan gönül coğrafyasındaki kardeşlerimizin faydası olması yönündedir’’ dedi.


Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için Şafaktepe İlkokulu’nda oy kullanan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Türkiye’nin geleceğini oylamak üzere oyunu kullandığını kaydederek, ’’Türkiye’nin ilerlemesi, şahlanması ve daha da ileriye gitmesi, kısacası ülkemizin bekası için oyumuzu kullandık. Vatana millete hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.


Akgül, ’’Öncelikle vatandaşlarımızın demokrasi şöleninde huzurlu ve güvenli bir ortamda oy kullanması en önemli unsur. Çıkacak sonuç milletin vermiş olduğu karardır ve başımızın tacıdır. Aynı şekilde sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı göstereceğine eminim. Milletimizin iradesi sandıklara yansıyacaktır.İsteğimiz ve arzumuz yapılan seçimlerin hem ülkemiz ile birlikte Türkiye’ye umut bağlayan gönül coğrafyasındaki kardeşlerimizin faydası olması yönündedir. Çıkacak olan sonuç milletin vermiş olduğu karardır’’ şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç