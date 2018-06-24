Başkan Akgül oyunu kullandı

Akgül, ’’İsteğimiz ve arzumuz yapılan seçimlerin hem ülkemiz ile birlikte Türkiye’ye umut bağlayan gönül coğrafyasındaki kardeşlerimizin faydası olması yönündedir’’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için Şafaktepe İlkokulu’nda oy kullanan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Türkiye’nin geleceğini oylamak üzere oyunu kullandığını kaydederek, ’’Türkiye’nin ilerlemesi, şahlanması ve daha da ileriye gitmesi, kısacası ülkemizin bekası için oyumuzu kullandık. Vatana millete hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Akgül, ’’Öncelikle vatandaşlarımızın demokrasi şöleninde huzurlu ve güvenli bir ortamda oy kullanması en önemli unsur. Çıkacak sonuç milletin vermiş olduğu karardır ve başımızın tacıdır. Aynı şekilde sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı göstereceğine eminim. Milletimizin iradesi sandıklara yansıyacaktır.İsteğimiz ve arzumuz yapılan seçimlerin hem ülkemiz ile birlikte Türkiye’ye umut bağlayan gönül coğrafyasındaki kardeşlerimizin faydası olması yönündedir. Çıkacak olan sonuç milletin vermiş olduğu karardır’’ şeklinde konuştu.