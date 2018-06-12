Başkan Akgül’den Başak Mahallesi esnafına ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bilgilendirme toplantılarıyla esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Akgül, bu kez Başak Mahallesi esnafını ziyaret etti. Akgül’e ziyareti sırasında AK Parti Ankara Milletvekili 1. Bölge adayı Murat Yıldırım eşlik etti. İş yerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Akgül ve Yıldırım vatandaşlarla da sohbet edip, taleplerini dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Akgül ve Yıldırım, okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alan öğrencilerin de karne sevinçlerine ortak oldu, hediyeler verdi.

Esnaflar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Akgül, "İlçeye ve ülkeye katma değer kazandıran esnaflarımızın her zaman yanındayız. İlçemizin refahı ve kalkınması açısından birlikte hareket ediyoruz. Vatandaşımızın ve esnafımızın görüşleri bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.