Başkan Ak’tan 15 Temmuz şehitlerine kabir ziyareti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerinin Karşıyaka Mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret ederek dua edip, çiçek bıraktı. Ak ayrıca, TÜRKSAT’ta şehit olan Ahmet Özsoy’un Bağlum Mezarlığı’nda bulunan kabrini de ziyaret etti.

Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte Genelkurmay Başkanlığında şehit düşen Fırat Bulut ve Kızılay’da helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan Murat İnci için okutulan mevlid programlarına da katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Başkan Ak, şehitlerin aileleriyle görüştü.

Belediye bünyesindeki başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz gecesi şehitlerinden Mustafa Avcu’nun Çorum Karadonaayşe Köyü’ndeki kabrini Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile birlikte ziyaret edip çelenk bıraktı.

Ayrıca, Keçiören’in 27 şehidi de belediye yetkilileri tarafından kabirleri başında ziyaret edildi.