Başkan Çetin, asırlık çınarları ziyaret edip hayır dualarını alıyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, milletvekili adayları ve AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte ilçedeki yaşlıları evlerinde tek tek ziyaret edip hem onlara moral verdi hem de taleplerini dinledi.

Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden 102 yaşındaki Mustafa Kükner başta olmak üzere 100 yaşın üzerindeki çok sayıda yaşlıyı evinde ziyaret edip moral veren Başkan Çetin, bayram öncesi hemşehrilerini sevindirmeye devam ediyor. İlçeyi karış karış gezen Başkan Çetin ve beraberindeki heyet, yeni doğan bebeklerden ihtiyarlara kadar toplumun her kesimiyle yakından ilgileniyor, ailelerin taleplerini alıp çözüm önerileri sunuyor.

Belediyenin projeleri olan Hoş Geldin Küçük Hemşehrim, Sünnet Ziyareti, ev ziyaretleri, hasta ziyaretleri, esnaf ziyaretleri gibi bir dizi halkla ilişkiler faaliyeti yürüten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Hemşehrilerimizi ziyaret ettikçe, onların dertleriyle dertlendikçe, onlara hizmet ettikçe huzur buluyoruz. Bu nedenle sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli hemşehrilerimle iç içeyiz. Gece gündüz sahadayız. İhtiyarlarımızın hayır dualarını almak bizim için önemli" dedi.

Her yıl yüzlerce sünnet ziyareti, esnaf ziyareti ve binlerce yeni doğan bebek ziyaretleri yaptıklarını belirten Başkan Çetin "Gönüllere dokunmak önemli. Bizim siyaset ve hizmet anlayışımızda vatandaş ilk sıradadır. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.