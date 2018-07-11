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11 Temmuz 2018 12:57

Başkan Çetin sünnet ziyaretlerine devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerine Temmuz ayında da devam ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye eetti.

Başkan Çetin sünnet ziyaretlerine devam ediyor

11 Temmuz 2018 12:57


Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. İlçede 2017 yılında sünnet olan 250’nin üzerindeki çocuğu evlerinde tek tek ziyaret eden Başkan Çetin, belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek tebessüm ettirmeyi sürdürüyor. Program dahilinde her hafta düzenli olarak sünnet ziyaretleriyle 250’nin üzerindeki evi tek tek ziyaret eden Çetin, gittiği adreslerdeki apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunup gönül belediyeciliği seferberliğini sürdürüyor.


Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Başkan Çetin, yıllardır bu uygulamaya devam edip gönüllere dokunduklarını söyledi. Hemşehrilerinin kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Çetin, şunları söyledi:


“Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından sünnet olan bütün çocuklarımızın Tebessüm Çarşımız bunların adreslerini tespit ediyor. Hepsini tek tek ziyaret ediyoruz. Bazen ziyaretlerimiz gecikebiliyor, bu unuttuğumuz anlamına gelmesin. Programlar dahilinde hepsini ziyaret edeceğiz. İşimiz millete hizmet etmek, gönüllere dokunmak. Bizler Sayın Devlet Başkanımızın dediği gibi gönül belediyeciliği yapıyoruz. Hemşehrilerimin kapısını çaldığımızda bizleri bağırlarına basıyorlar. Bu da yapılan işin ne kadar güzel olduğunu bize gösteriyor. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Gittiğimiz apartmanlarda diğer hemşehrilerimizle de sohbet edip taleplerini dinliyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”




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