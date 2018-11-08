Başkan Duruay çocuklara masal okudu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Örencik Mahallesi'nde yer alan Ayşe Özbağı Ortaokulunu ziyaret ederek ana okulu öğrencilerine masal okudu, sohbet etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay "Okul Öncesi Bana Bir Masal Anlat" projesi kapsamında Ayşe Özbağı Ortaokulu anasınıfı öğrencilerine masal okudu, öğrencilerle birlikte resim yaptı. Renkli anların yaşandığı ziyarette Başkan Duruay, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti. Projeye katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Duruay, "Böyle güzel bir organizasyonda bizleri geleceğimizin teminatı, yarınlarımız olan öğrencilerimizle buluşturan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Birbirinden yetenekli, akıllı evlatlarımızla çok güzel dakikalar geçirdik" dedi. Duruay'ın Ayşe Özbağı Ortaokulu ziyareti öğrenci ve öğretmenlerle hatıra çekilmesi ile sona erdi.