İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Duruay çocuklara masal okudu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Örencik Mahallesi’nde yer alan Ayşe Özbağı Ortaokulunu ziyaret ederek ana okulu öğrencilerine masal okudu, sohbet etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Örencik Mahallesi'nde yer alan Ayşe Özbağı Ortaokulunu ziyaret ederek ana okulu öğrencilerine masal okudu, sohbet etti.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay "Okul Öncesi Bana Bir Masal Anlat" projesi kapsamında Ayşe Özbağı Ortaokulu anasınıfı öğrencilerine masal okudu, öğrencilerle birlikte resim yaptı. Renkli anların yaşandığı ziyarette Başkan Duruay, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti. Projeye katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Duruay, "Böyle güzel bir organizasyonda bizleri geleceğimizin teminatı, yarınlarımız olan öğrencilerimizle buluşturan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Birbirinden yetenekli, akıllı evlatlarımızla çok güzel dakikalar geçirdik" dedi. Duruay'ın Ayşe Özbağı Ortaokulu ziyareti öğrenci ve öğretmenlerle hatıra çekilmesi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.