Başkan Ercan devam eden projeleri yerinde inceledi

Başkan Ercan, dolmuş duraklarının yenileme çalışmaları ile 480 yataklı hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sincan Belediyesinin katkılarıyla ilçe merkezine vatandaşların daha rahat kullanabilecekleri yeni dolmuş durakları yapımına başlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsa Yalçın ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ercan, şoförlerle de sohbet edip sıkıntılarına kulak verdi.

Sincan Belediyesinin en önemli çalışmalarından biri de yeni Sincan Devlet Hastanesi. Proje kapsamında 480 yataklı bir hastane ile 90 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezi kurulacak. Başkan Ercan, Sincan halkının hizmetine sunulması için çalışmaları hızlanan inşaatı yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Ercan, bu kez Gökçek Mahallesi’nde uğramadık iş yeri bırakmadı. Esnafın talep ve şikayetlerini ilgiyle dinleyen Başkan Ercan, esnaftan dua istedi.