Başkan Ercan mahalle sakinleriyle buluşuyor

Göreve geldiği ilk andan itibaren istişarelere önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Tandoğan Mahallesi sakinleriyle Salı Pazarı’nda bir araya geldi. Mahalle toplantısında başkan yardımcıları ile müdürler de hazır bulundu. Mahalleli Başkan Ercan’a merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı bulurken, Başkan Ercan şikayet ve talepleri tek tek not aldı. Görüş ve taleplerini doğrudan Ercan’a iletme fırsatı bulan mahalle sakinleri, hizmetlerinden ötürü Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Ercan, “Sincan Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim ilk günden itibaren ‘Sincan’da halk ne derse o olur’ ilkesiyle yola çıktık. Ve bu ilke doğrultusunda yaptığımız hizmetlerde sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettik. Rotasını halkın isteklerine göre belirleyen belediye olmaktan asla vazgeçmedik. Bundan sonra da yolumuza vatandaşlarımızla el ele devam edeceğiz” diye konuştu.