Başkan Tiryaki bir iftarda daha hemşehrileriyle buluştu

Mütevazı iftar programlarının son konukları ise Beşikkaya ve Çamlık Mahalle sakinleri oldu.

Zümrüt Düğün Salonu’ndaki iftara yaklaşık bin kişi katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğindeki iftar dualar eşliğinde yapıldı. Hemşehrilerinin taleplerini dinleyen Başkan Tiryaki, bölge halkıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Tiryaki, konuşmasına davetlerini geri çevirmeyen Altındağlı hemşehrilerine teşekkür ederek başladı. Geleneksel hale gelen iftar programlarını yaklaşık 13 yıldır düzenlediklerini hatırlatan Başkan Tiryaki, “Siz değerli Altındağlılarla birlikte her akşam oruç açmaktan çok mutluyum. Altındağ’a attığımız kardeşlik tohumları hep var olacak” dedi.

Altındağ’da manevi duyguların çok yoğun yaşandığını belirten Başkan Tiryaki, barışın ve huzurun tüm İslam âleminde egemen olmasını dileyerek, vatandaşların bayramını kutladı.