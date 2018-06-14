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14 Haziran 2018 10:22

Başkan Tiryaki Yıldıztepe Mahallesi sakinleriyle buluştu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, mahalle toplantılarını hız kesmeden sürdürüyor.

Başkan Tiryaki Yıldıztepe Mahallesi sakinleriyle buluştu

14 Haziran 2018 10:22

Yıldıztepe Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Tiryaki, bölge halkıyla fikir alışverişinde bulundu.


Göreve gelmeden önce Altındağ’ın tamamına yakınının gecekondularla kaplı olduğuna dikkat çeken Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüme ayrı bir parantez açtı. Bölgenin her geçen gün daha çok değer kazandığını ifade eden Başkan Tiryaki, Altındağ’a yılda 15 bin konut yapıldığının altını çizdi. İhtiyaçlara yönelik yatırımlar gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Başkan Tiryaki, parklarıyla, spor tesisleriyle, yüzme havuzlarıyla, camileriyle, kütüphaneleriyle Altındağ’ın bambaşka bir görünüme kavuştuğunu aktardı. Gençlerin daha iyi bir çevrede yetişmesi ve daha iyi eğitim görmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Başkan Tiryaki, 20’li yaşlara kadar çocukların kültür, sanat ve sporla uğraşması durumunda kötü alışkanlıklardan uzak kalacağını ifade etti.




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