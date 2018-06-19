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19 Haziran 2018 10:55

Başkan Tuna, ilçeleri gezerek vatandaşlarla bayramlaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan ve Mamak’ta vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Tuna, ilçeleri gezerek vatandaşlarla bayramlaştı

19 Haziran 2018 10:55


İlçe ilçe gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ilk durağı Sincan oldu. Sincan’daki bayramlaşmada Başkan Tuna’ya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da eşlik etti. Başkan Tuna’nın Sincan’ın en hareketli noktalarından biri olan İstasyon Caddesi’nde başlayan bayramlaşma turu; Vatan, Lale, Onur ve Ankara caddeleri ile devam etti. Sincan’da Cumhuriyet Taksi Durağı’nın davetini de geri çevirmeyerek durak çalışanlarının misafiri olan Tuna, kendisine yöneltilen talepleri de tek tek not aldı. Esnafı da unutmayarak ziyaretlerde bulunan ve hal hatırlarını soran Başkan Tuna’yı, Sincan sokaklarında gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta sıraya girdi.



Başkan Tuna’ya Mamaklılardan yoğun ilgi


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın Sincan’dan sonraki bayramlaşma adresi Mamak oldu. AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi’nde başlayan Mamak turunda Başkan Tuna; Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve milletvekili adaylarıyla beraber ilçeyi karış karış gezdi. Mamaklılarla tek tek selamlaşan ve kırmızı karanfil dağıtan Başkan Tuna’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ziyaretlerine Mamak’ta da devam eden Başkan Tuna, çocuklarla yakından ilgilendi. Mamak’ta sokak sokak, cadde cadde gezen Başkan Tuna, vatandaşlarla sık sık 24 Haziran seçimlerine yönelik sohbetler gerçekleştirdi. 24 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayan ve özellikle bu seçimin vatan millet meselesi olduğunun altını çizen Başkan Tuna, “Cumhurbaşkanımızın bu turda mutlaka seçilmesi gerekiyor. Ve tabi ki Meclis’te çoğunluk milletvekili desteğinin de sağlanması şart” dedi.




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