Başkan Tuna, Mamak esnafının sorunlarını dinledi

Dr. Mustafa Tuna, Mamak Akdere'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer'in eşlik ettiği Başkan Tuna, tek tek esnafın kapısını çalarak, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vatandaşlarla ve taksici esnafıyla sohbet

Mamak Akdere'deki esnafın ve yol boyu karşılaştığı vatandaşların sorunlarını dinleyen ve talepleri not eden Başkan Tuna, taksici esnafını da unutmadı.

Çağrıbey Taksi durağına uğrayan Başkan Tuna, taksici esnafıyla istişare ederek, çay içti. Sohbetin gündeminde Başkent'teki projeler ve ekonomi vardı.

Başkan Tuna'dan birlik ve beraberlik çağrısı

Vatandaşın ülke gündemine ilişkin görüşlerini de dinleyen Başkan Tuna, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Yeter ki el ele verelim. İlçeler, Büyükşehir, hükümet, vatandaş el ele olursa güçlü oluruz. Her zorluğu birlikte aşarız” dedi.

Başkan Tuna, Mamak'ta Peyami Safa Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret ederek, Muhtar Satılmış Çakır ile görüştü.