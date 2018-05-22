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22 Mayıs 2018 12:24

Başkan Yaşar, öğrenciler ve paralimpik milli sporcuları bir araya getirdi

"Aramızda Engel Yok" etkinliğine katılan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, "Engelli bireyler her zaman bizim hizmet politikamızda ön sırada yer almaktadır" dedi.

Başkan Yaşar, öğrenciler ve paralimpik milli sporcuları bir araya getirdi

22 Mayıs 2018 12:24


Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ve Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle paralimpik sporcuları bir araya getiren "Aramızda Engel Yok" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dört Mevsim Tiyatro Salonunda gerçekleşen etkinliğe katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, öğrenciler ve sporcularla futbol oynayıp sohbet etti.


Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları öğrencilerle söyleşi öncesi masa tenisi, futbol ve dart müsabakaları düzenledi. Kazanan öğrencilere spor toto tarafından hediye verilmesi sonrasında söyleşi gerçekleşti. Ampute Futbol Milli Takımından Feyyaz Gözaçık, Barış Telli, Fatih Şentürk öğrencilere kendi hayatlarından kesitleri ve deneyimlerini anlatarak gençlerin bilinçlenmesini hedefledi.


Yaşar, etkinlikte göreve geldiği günden bu yana engelli yaşamın önündeki engellerin aşılmasında yapılan hizmetlerden bahsederek, "Belediye olarak hizmetlerimizin tüm vatandaşlara ulaştırılması önemlidir fakat engelli bireyler her zaman bizim hizmet politikamızda ön sırada yer almaktadır" diye konuştu.




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