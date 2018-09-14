Başkan Yaşar, Sivas Tanıtım Günleri'ne katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ın kültürünü, tarihini ve sanatını daha yakından tanıtmak için Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen Sivas Günleri'nin açılışına katıldı.

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından gerçekleşen etkinlik, Sivas Belediyesi Folklor ekibinin yöreye ait halk oyunları ile başladı. Belgüzar Erdoğan yönetimindeki Beş Bacılar Semah ekibi de etkinliklere renk kattı. Etkinliklere katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Anadolu'da kurulan bütün medeniyetlere ev sahipliği yapan Sivas aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehirdir” dedi.

Bu etkinliklerin illerin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında çok ciddi katkıları olduğunu da ifade eden Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a da fuara verdiği destek ve katkıları için teşekkür etti.

Açılışın ardından stantları gezen ve üreticilerle sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sivas Anadolu'nun önemli bir ilidir. Her şeyden önce kuruluşun ve kurtarılışın mihenk taşı olan bir ildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kongre yaptığı bir ildir. Bugün Sivas, Cumhuriyet'in başkentinde tanıtılıyor, burada bölgenin değerlerini, coğrafyasını, kültürünü görüyoruz. Ben bir yerel yönetici olarak hemşeri derneklerine önem veriyorum. Çünkü hemşeri dernekleri acı günde, tatlı günde hemşerilerini bir araya getiren bir tutkaldır. Belediye olarak bu tür derneklere katkı yapıyoruz. Bugün de Sivas Günlerine katkı yapmaktan onur duyuyorum. Biz kimseyi ayırt etmiyoruz, farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Hep birlikte el ele ülkemize ve Cumhuriyetimize sahip çıkacağız” dedi.

Sivas Tanıtım Günleri, 13-16 Eylül tarihleri arasında Başkentli konuklarını ağırlamaya devam edecek.