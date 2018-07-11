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11 Temmuz 2018 11:49

Başkent’in huzuruna Anfa Güvenlik’ten tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin huzur içerisinde ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin birçok noktasında güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Başkent’in huzuruna Anfa Güvenlik’ten tam destek

11 Temmuz 2018 11:49


Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Büyükşehir’e ait yeşil alanlar, eğlence ve rekreasyon alanlarında vatandaşların güvenli bir ortamda sevdikleriyle güzel ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi için tecrübeli kadrosuyla 24 saat görev yapıyor. Başkent genelinde 180 irili ufaklı park, bahçe ve yeşil alan başta olmak üzere barajlar, mezarlıklar, isale hatları, su arıtma tesisleri ve daha birçok bölgede koruma ve güvenlik faaliyetlerini yürüten ANFA Güvenlik, toplam 3 bin 684 personeli ile hizmet veriyor. 12 kontrol aracı, 37 devriye ve park içi araç, 26 ATV, 14 scooter, 3 tekne ve 3 bot ile görev yapan ve sıkı bir eğitim programına tabi tutulan ANFA Güvenlik elemanları, her geçen gün güçlenen teknik alt yapısı ile de dikkat çekiyor.


ANFA Güvenlik’in atlı güvenlik personeli de Başkentlilerin güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor. Büyükşehir Belediyesine ait parklarda güvenlik hizmeti veren atlı güvenlik personeli, vatandaşlardan özellikle de çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Başkent güvenliğinde önemli bir role sahip olan ANFA Güvenlik görevlileri, olumsuz bir olay ya da suç teşkil edecek herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığında tehlike arz eden olaylara ilk etapta müdahale ederek, durumu polis ekiplerine bildiriyor.




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