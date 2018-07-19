Başkent’in kültür mirası Ankara kedisine ödül

Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı gecede “Yılın Ankara Kültür Mirası Projesi Ödülü”, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e takdim edildi.

Kısa sürede internet siteleri arasında üst sıralara yerleşen Haber Ankara, düzenlediği törende siyaset, iş, bürokrasi, spor ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Wonders Event’da gerçekleşen ödül gecesine AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede açılış konuşmasını yapan Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Volkan Memduh Gültekin, “Beş yıldır bıkmadan usanmadan büyük gayretlerle çalıştık. Sürekli yeni şeyler yaptık. Haber Ankara’yı Başkent’in parlayan yıldızı haline getirdik. Bu gece bizleri yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı gecede Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezi için “Yılın Ankara Kültür Mirası Projesi Ödülü"nü Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e takdim eden AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, “Selçuk Başkanımız belediyeyi devraldığı zaman ile şimdiki durum arasında çok büyük fark var. Pursaklar’ın mimarı Selçuk Başkanımız çok güzel çalışmalar yaptı. Havaalanına giderken bunu çok net görüyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Ödülü alan Başkan Çetin de, yaptığı teşekkür konuşmasında Haber Ankara’nın çok güzel çalışmalara imza attığını belirterek, kendilerini bu ödüle layık gören Haber Ankara ailesi ve okurlarına teşekkür etti. Ödül gecesi sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk konseri ile devam etti.