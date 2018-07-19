Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 09:03

Başkent’in kültür mirası Ankara kedisine ödül

Ankara’nın yerel internet sitesi Haber Ankara, beşinci yaşını düzenlediği yemekli ödül töreni ile kutladı.

Başkent’in kültür mirası Ankara kedisine ödül

19 Temmuz 2018 09:03

Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı gecede “Yılın Ankara Kültür Mirası Projesi Ödülü”, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e takdim edildi.


Kısa sürede internet siteleri arasında üst sıralara yerleşen Haber Ankara, düzenlediği törende siyaset, iş, bürokrasi, spor ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Wonders Event’da gerçekleşen ödül gecesine AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede açılış konuşmasını yapan Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Volkan Memduh Gültekin, “Beş yıldır bıkmadan usanmadan büyük gayretlerle çalıştık. Sürekli yeni şeyler yaptık. Haber Ankara’yı Başkent’in parlayan yıldızı haline getirdik. Bu gece bizleri yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı gecede Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezi için “Yılın Ankara Kültür Mirası Projesi Ödülü"nü Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e takdim eden AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, “Selçuk Başkanımız belediyeyi devraldığı zaman ile şimdiki durum arasında çok büyük fark var. Pursaklar’ın mimarı Selçuk Başkanımız çok güzel çalışmalar yaptı. Havaalanına giderken bunu çok net görüyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.


Ödülü alan Başkan Çetin de, yaptığı teşekkür konuşmasında Haber Ankara’nın çok güzel çalışmalara imza attığını belirterek, kendilerini bu ödüle layık gören Haber Ankara ailesi ve okurlarına teşekkür etti. Ödül gecesi sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk konseri ile devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç