Başkent’te 6 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Ankara istikametine giden Murat Caferoğlu yönetimindeki 06 AGK 179 plakalı araç ile aynı istikametten giden 06 GF 0479 plakalı otomobil maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Araçlarının dörtlülerini yakan sürücülerin, trafik polisini beklediği sırada ikinci bir kaza meydana geldi. Aynı istikametten ilerleyen Hakan K. idaresindeki 06 BZ 3091 plakalı kamyon, 06 AAZ 833 plakalı otomobile arkadan çarptı. 06 BBY 963 ve 06 TUT 199 plakalı otomobillerin de kazaya karışmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Kamyonun çarptığı otomobilde sıkışan bir kişi, sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 1’i ağır 3 kişi tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Murat Caferoğlu, "Maddi hasarlı kazası oldu, biz dörtlüleri yakıp durduk. Bir dakika geçmeden diğer araçlar geldi kazaya karıştı. Bir kişi araçta sıkışmıştı. Onu zor kurtardık" dedi.