Başkent'te aşırı hız ölüm getirdi

Ankara'da refüjdeki beton bariyere, ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde gece yarısı Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Keçiören istikametinde seyir halinde olan Ali B. (39) idaresindeki 20 BV 251 plakalı otomobil, devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin dikkatini çekti. Aşırı hız yaparak kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobili durdurmak için harekete geçen ekipler, aracın Fatih Köprüsü üzerinde refüjdeki beton bariyere ve aydınlatma direğine çarpmış bir vaziyette durduğunu gördü. Feci kaza nedeniyle demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali B.'nin, kabin içinde sıkıştığı anlaşıldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali B.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır hasar alan aracın motorunun yaklaşık 5 metre ileriye fırladığı görüldü.

Aydınlatma direği itfaiye aracının üzerine devrildi

Fatih Caddesi'ni çift taraflı olarak trafiğe kapatan ekipler, cenazenin çıkarılması için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle eğilen aydınlatma direği, ekiplerin uğraşları sırasında bir anda devrildi. İtfaiye erleri demir yığınının altında kalmaktan son anda kurtulurken, direğin üzerine düştüğü itfaiye aracında hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Fatih Caddesi yaklaşık 2 saat boyunca araç trafiğine kapalı kaldı. Yol üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, trafiğin yan varyantlardan kontrollü olarak devam etmesini sağladı. Polis ekiplerinin kaza hakkında incelemesi sürüyor.