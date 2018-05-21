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21 Mayıs 2018 12:11

Başkent’te sağanak yağış altında şortla arabasını yıkadı

Başkent’te dün yağan sağanak yağıştan faydalanan vatandaşlar, arabalarını yağmur suyundan yararlanarak fırça ile yıkadı.

Başkent’te sağanak yağış altında şortla arabasını yıkadı

21 Mayıs 2018 12:11

Öte yandan, bir vatandaşta Sıhhiye’de biriken su birikintisinin gitmesi için kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açtı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara’da da kendisini gösterdi. Mamak ve Çankaya başta olmak üzere birçok semtte yağmur nedeniyle sel meydana gelmişti. Birçok araç ve vatandaş selden olumsuz etkilenirken bazı vatandaşlarda yağan yağmuru fırsat bildi. Araç sahiplerinden biri, bir elinde fırça diğer elinde şemsiyeyle yoğun yağış altında aracını yıkarken, yakındaki esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla o anlar kaydedildi. Başka bir vatandaş ise giydiği şort ve tişört ile yağan sağanak yağmur altında hazırladığı köpük ve fırça ile birlikte arabasını köpükledi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Öte yandan Sıhhiye köprüsü altında biriken sudan dolayı vatandaşların mağdur olduğunu göre bir vatandaş, üstündeki kazağını çıkarttıktan sonra kendi imkanlarıyla suya dalarak rögar kapağını açtı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler yoğun ilgi gördü.




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