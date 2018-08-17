Bayram tatilinden de istifade ederek, vatandaşlarımıza en az rahatsızlık verecek şekilde, çalışmalarımız 24 saat esasına göre en hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah herhangi bir kaza bela olmadan tamamlamış olacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkent’teki su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla ilk etapta belirlenen 15 noktada ve 32 kilometre uzunluğundaki alt yapı yenileme çalışmalarını başlatacaklarını açıkladı. Çalışmalar kapsamında ilk kazma Akay Kavşağı’nda vuruldu. Başkan Tuna, çalışmalarının başlamasının ardından Atatürk Bulvarı üzerinde alt yapı durum tespit çalışmalarını ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ile birlikte yerinde inceledi. Atatürk Bulvarı’nın Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümde başlatılan çalışmaları denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Tuna, vatandaşlara en az rahatsızlığı verecek şekilde ve trafiğin en rahat olduğu bir dönemde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ekiplerin 7/24 esasına dayalı çalışma yürüteceklerini belirten Başkan Tuna, “Bölgede herhangi bir arızaya sebebiyet vermemek için elektrik, doğalgaz, telefon gibi hatların nereden geçtiği konusunda hassas ve ince bir çalışma yapılıyor. Öyle aksi bir durum çıkmazsa hızlı bir şekilde bayram süresince de çalışacağız” dedi.

Ankara’da trafiğin en rahat olduğu, Başkentlilerin çoğunun tatile gittiği bir dönemde çalışmalara başladıklarının altını çizen Tuna, “Bundan daha rahat bir dönem zor yakalanır. Bayram tatilinden de istifade ederek, vatandaşlarımıza en az rahatsızlık verecek şekilde, çalışmalarımız 24 saat esasına göre en hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah herhangi bir kaza bela olmadan tamamlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

Çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde Meşrutiyet Caddesi kesişme noktası ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası tek yönlü (Kızılay yönü) geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik akışı Meşrutiyet Caddesi’nden sağlanacak. Trafiğin Kızılay’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi istikametine gidiş yönünde bir süre açık olacağını belirten ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ise, şu bilgileri verdi:

“Önceliği Akay alt geçidi ile Kızılay arasındaki çalışmalara verdik. Yollar, bölüm bölüm ve kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı’nda Akay alt geçidi ve bağlantısı için 500 metre uzunluğunda atık su hattı, toplamda bin metre de yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Akay Kavşağı’ndaki çalışmayı 45 günde bitirmeyi hedefliyoruz ancak alt yapıda olası sorunlarla karşılaşmamak için de ihtiyatlı bir çalışma yürütüyoruz.”

EDOK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde yatay sondaj teknolojisini kullanarak, kazısız şekilde robotla çalışmayı planladıklarını belirten Kınacı, benzer çalışmayı Mamak Boğaziçi için de yapmayı düşündüklerini ifade etti. Gar Kavşağı önündeki çalışmaları da trafik ayarlamalarını yaptıktan sonra başlayacaklarını söyleyen Kınacı, proje proje ilerleyeceklerinin altını çizdi.

Atık su hattı ve yağmur suyu kanalı değişecek 15 nokta

Akay Alt Geçidi ve Kızılay Bağlantısı Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı, EDOK ve Kara Kuvvetleri Önü Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı, Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet Önü Yağmur Suyu Kanalı, Altınsoy Caddesi ve Alt Geçidi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı, Gar Kavşağı-ARENA Spor Sarayı Atık Su Hattı, Talatpaşa Bulvarı Ankara Çayı Bağlantısı Atık Su Hattı, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı, Samsun Yolu-Hatip Çayı Bağlantısı Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı, Mamak Caddesi Belediye Önü Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı, OSTİM Elektrokent Kavşağı Yağmur Suyu Kanalı ve Atık Su Hattı, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı, Kuzey Yıldızı Mahallesi Yağmur Suyu Kanalı, Devlet Mahallesi Eryaman Alt Geçidi Yağmur Suyu Kanalı, Gümüşköy Alt Geçidi Yağmur Suyu Kanalı, Protokol Yolu Geçişi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı.