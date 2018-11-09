Başkent'te şüpheli ölüm

Ankara'da ziyarete gittiği arkadaşının banyosunda hayatını kaybeden yaşlı adamın sır ölümü araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'nde yaşayan E.G.'nin evine ziyarete giden 64 yaşındaki Recai Ö. duş almak için banyoya girdi. Arkadaşının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenen E.G., içeri girdiğinde adamın yerde hareketsiz kaldığını gördü.

E.G.'nin ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Recai Ö.'nün ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri adreste çalışma yaptı. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.