Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 05:39

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

18 Temmuz 2018 05:39


Pursaklar ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Özal Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyreden henüz plakası belirlenemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Fevzi S. idaresindeki 06 PLE 26 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır hasar alan otomobil metrelerce sürüklenirken, panikleyen minibüs sürücüsü aracıyla birlikte kaçtı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.


Kazayı gören vatandaşlar hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıları kurtarmak için işe koyulan itfaiye erleri, hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yaralı halde araçtan çıkarılan Fevzi S., Bayram S., Osman S., Satı S. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu sağlık ekiplerince ambulanslara taşındı. Şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere Keçiören, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Şahıslardan birinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobilden kopan parçalar bulvara saçıldı. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı. 2 şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapanan yolda trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlandı. Görgü şahitlerinden kaçan minibüsün eşgalini alan polis ekipleri, bir müddet süren kovalamacanın ardından minibüs şoförünü yakalayarak gözaltına aldı.


Kaza hakkında soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç