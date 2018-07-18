Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Pursaklar ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Özal Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyreden henüz plakası belirlenemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Fevzi S. idaresindeki 06 PLE 26 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır hasar alan otomobil metrelerce sürüklenirken, panikleyen minibüs sürücüsü aracıyla birlikte kaçtı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıları kurtarmak için işe koyulan itfaiye erleri, hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yaralı halde araçtan çıkarılan Fevzi S., Bayram S., Osman S., Satı S. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu sağlık ekiplerince ambulanslara taşındı. Şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere Keçiören, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Şahıslardan birinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobilden kopan parçalar bulvara saçıldı. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı. 2 şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapanan yolda trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlandı. Görgü şahitlerinden kaçan minibüsün eşgalini alan polis ekipleri, bir müddet süren kovalamacanın ardından minibüs şoförünü yakalayarak gözaltına aldı.

Kaza hakkında soruşturma sürüyor.