Başkent’teki sinyalizelere 24 saat gözetim

Herhangi bir arıza durumunda söz konusu sinyalizelere anında müdahale ederek, arızayı gideren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sistemsel nedenlerle merkeze bağlanamamış olanları da gezici ekiplerle kontrol ediyor.

Kırmızı, sarı ve yeşil renkleriyle sürücüler için yol düzenleyicisi ve güvenlik sağlayıcısı sinyalizelerin kesintisiz bir şekilde hizmet verebilmesi için Büyükşehir Belediyesi, gece-gündüz tek bir merkezden kontrol sağlıyor. Herhangi bir arıza durumunda anında müdahale için zaman tasarrufu sağlayan Trafik Kontrol Merkezi,Başkent yollarının gün boyu takip edilmesini de kolaylaştırıyor. Başkent’te vatandaşın huzuru ve refahı konusunda büyük çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, sinyalize kavşakların denetlenmesi adına da örnek bir sistemle hizmet veriyor.

Vatandaş en yakın takipçi

Çevre ilçeler de dahil Başkent’in dört bir tarafında en az 6 sinyalize lambanın yer aldığı 864 kavşağın gün boyu takip edildiğini ifade eden Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, “Sistemsel nedenlerle merkezimiz tarafından izleyemediğimiz sinyalizeleri de gezici ekiplerimizle veya vatandaş ihbarları sayesinde takip ediyoruz. 545 sinyalize kavşak tek bir sisteme bağlı. Geri kalanı da 10 ayrı arıza ekibimizle gün boyu kontrol ediliyor” dedi.

Kullanılan sistem sayesinde Başkent’in birçok yerindeki arızalara anında müdahale edilebildiğini söyleyen Durlanık, “Bazen bizimle ilgili olmayan nedenlerle sinyalizeler kesintiye uğrayabiliyor. Şebeke elektrik kesintisi gibi durumlarda da vatandaşların bize bildirdiği ihbarları anında ilgili kuruma bildirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Akıllı telefonlarda, trafik yoğunluk haritası

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bir diğer teknolojik uygulama da trafik yoğunluk haritasının, akıllı telefonlarda da kullanılabilir olması. Bu kapsamda; akıllı telefonlarından “ABB Trafik” aplikasyonunu yükleyen vatandaşlar, anlık olarak Başkent yollarındaki trafik akışını izleyebiliyor. Kapalı yollardan trafik yoğunluğuna kadar pek çok bilgi anlık olarak takipçilere aktarılıyor.

Araç takip sistemi üzerinden, araçların bir noktadan geçiş hızları baz alınarak yapılan hesaplamalarla, doğru ve güncel bir biçimde bu aplikasyon üzerinden yoğunluğun izlenebildiği Büyükşehir Belediyesi’nin “trafik yoğunluk haritası”, Başkentlilerin yola çıkmadan önce trafiğe ilişkin bilgilenmesini sağlıyor.