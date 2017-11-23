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23 Kasım 2017 08:18

Batuhan Yaşar:"FETÖ niye NATO üzerinden mesaj verdi?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "NATO’da çalışan 290 FETÖ’cü hangi ülkelere sığındı?", "FETÖ, işler kötü gitmeye başlayınca kimin üzerinden Türkiye’deki cezaevlerine mesaj gönderdi?", "NATO’da yaşanan skandalda FETÖ’nün parmağı var mı?", " FETÖ, Türkiye’de kullanılacak kurum kalmayınca NATO’yu mu devreye aldı?", "ABD ve Almanya’ya gönderilen FETÖ dosyalarında ne var?", " F-35’ler Türkiye’ye verilmeyecek mi?" sorfularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar:

23 Kasım 2017 08:18


Batuhan Yaşar’ın "FETÖ niye NATO üzerinden mesaj verdi?" yazısının tamamı ise şöyle:


"Enteresan işler oluyor


Hiçbir şey göründüğü gibi değil...


Perde arkasında dönen işleri çözmeye çalışıyoruz.


15 Temmuz sonrasında NATO’da çalışan 290 FETÖ’cünün çoğu bulundukları ülkelere sığındı.


Kabul edildiler demek sanki daha doğru olur.


Güvenilir kaynaklardaki bilgilere göre bunların çoğu o ülkelerde işe alındı.


Özellikle de Avrupa ülkeleri hükûmetlerine askerî danışmanlık yapıyorlar.


Düşünün; siz kırmızı bülten çıkartıyorsunuz ama onlar başka bir ülkede askerî danışman olmuş.


Artık her şey mümkün.


Olmaz diye bir şey yok.


FETÖ, işler kötü gitmeye başlayınca NATO üzerinden Türkiye’deki cezaevlerine mesaj gönderdi:


-“Ayağınızı denk alın...”


NATO’YA FETÖ’CÜ OLMAYAN 1 KİŞİ BİLE GİDEMEDİ


TSK içinde özellikle de Karargâh’ta kilit makamları ele geçiren FETÖ, kendinden olmayanlara hayat şansı tanımadı.


Genelkurmay’da İstihbarat, Harekât ve Personel Başkanlıkları âdeta hazmedildi.


Böylelikle kilit görevlere kendi adamlarını yerleştirdi.


Askerî Ataşelikler kısa sürede tamamen yutuldu.


Ardından da NATO


En alttan en üste tüm pozisyonlara FETÖ’cüler gönderildi.


Özel olarak yetiştirilen “salon subayları”


Sular her daim FETÖ’nün paralel devletinin değirmenine taşınmaya başladı.


Türkiye her fırsatta hançerlendi...


Askerî sırlar, bilgiler ortalığa saçıldı.


Gizli saklı bir şey kalmadığını sadece biz bilmiyorduk.


İŞTEN ATILACAĞINI BİLE BİLE YAPTI


Konuyu fazla dağıtmadan tekrar NATO’da yaşanan skandala dönelim


Bunu yapan Türkiye kökenliler, olayın ortaya çıkacağını ve kendilerinin de işten atılacağını bilmiyor muydu?


Pekâlâ biliyordu.


Aksini düşünmek saflık ötesi olur.


Onlar sadece kendilerine verilen emirleri uyguladılar.


15 Temmuz’da olduğu gibi...


Kamikaze vuruşlarını FETÖ’nün yaptığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz


Burada tekrardan uzun uzun FETÖ’yü anlatacak değiliz.


DAYANIN 2019’A KADAR DAYANIN


FETÖ davalarında artık sona gelindi


Çözülmeler başladı


FETÖ’nün gönderdiği mesajların altı boş çıktı.


Şöyle olacak, böyle olacakların hiçbiri gerçekleşmedi.


Dört duvar arasındaki betonun soğukluğu hissedilmeye başladı...


Acı sonu bütün FETÖ’cüler net biçimde gördü


Türkiye’de kullanılacak kurum kalmayınca NATO devreye alındı.


Güya;


-“Biz hâlâ buradayız, bakın hâlâ güçlüyüz...”


-“Sakın çözülmeyin... İtirafçı olmayın...”


- “Bekleyin Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde işi çözeceğiz...”


mesajları verilmeye çalışıldı...


ABD VE ALMANYA’YA “İTİRAFLAR” DOSYASI


Bakın burası çok önemli.


En son ABD ve Almanya’ya gönderilen FETÖ dosyası tamamen itiraflardan oluşuyor.


Üst rütbeli general ve subayların itirafları var:


-“Ben FETÖ’cüyüm... FETÖ’den aldığımız emirle darbeyi emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdik...”


FETÖ itiraf dosyasından haberdar.


Şimdilerde bulabildiği en güçlü yerlerden içeriyi (Türkiye) konsolide etmeye çalışıyor


F-35’LER TÜRKİYE’YE VERİLMEYECEK Mİ?


Geçenlerde ABD Hava Kuvvetlerinden alt düzey bir isim Türkiye’ye F-35’lerin verilemeyebileceğini söylemişti...


Nedeni olarak da S-400’ler gösterilmişti.


Yine ABD tarihinde bir başka ilk daha yaşandı.


ABD Başkanı Trump’ın nükleer silah kullanma yetkileri tartışmaya açıldı.


Hatta Trump’ın Kuzey Kore’de nükleer silah kullanmasına izin verilmeyeceği bile konuşuldu.


İlginç olaylar


Ama olayın bizi ilgilendiren boyutu F-35’ler...


Edindiğimiz bilgilere göre programda bir aksama yok.


İlk teslimat öngörüldüğü gibi 2018 yılında gerçekleşecek.


Bugünlerde ABD’li askerlerden alışılmadık siyasi açıklamalar geliyor.


F-35’lerin teslimi siyasi gelişmelere göre şekillendirilebilecek bir konu gibi durmuyor...


İPLER KİMİN ELİNDE BELLİ


Yeri gelmişken önemli bir hususu hatırlatmakta fayda var...


Türkiye’yi ziyaret eden üst düzey siyasi konuklar eskiden Genelkurmay Başkanını ziyaret ederlerdi...


Millî Savunma Bakanlığının kapısının önünden dahi geçmeye tenezzül etmezlerdi.


Aslında burada çok başlılık görüntüsü verilmeye çalışılıyordu.


Türkiye’deki karar verici mekanizmaların birden fazla olduğu algısı oluşturuluyordu.


Artık bu yok...


Karar verici tek...


Onu da batılı dostlarımız çok iyi biliyor.


Bu ülke ne badireler atlattı


Ne keskin virajları döndü...


10 yıl önce filan değil.


Daha dün oldu bunlar...


Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye hedeflerine yürümeyi sürdürüyor..." (BC -




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