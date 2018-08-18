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18 Ağustos 2018 11:46

Bayram öncesi yüz güldüren ziyaretler

Kahramankazan Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürdü.

Bayram öncesi yüz güldüren ziyaretler

18 Ağustos 2018 11:46

Çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncaklar hediye edilirken, ailelere de çeşitli yardımlarda bulunuldu. Oyuncak ve kıyafetlerini alan çocukların sevinci görülmeye değerdi.


Kahramankazan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aile ve çocukları unutmadı. İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde bayram öncesinde ziyaret eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk ile sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri, 70 çocuğu baştan aşağı giydirdi. Ekipler, çocuklara çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeler de verdi. Oyuncaklarını ve hediyelerini alan miniklerin neşelerine diyecek yoktu. Belediye ekipleri ailelere de ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda bulundu.


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bayramların dayanışma ve kaynaşma günü olduğunu söyleyerek, “Böylesine özel günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Küçük bir hediye bir tebessüm, onların dünyalarında çok değişik anlamlar ifade eder. Çocuklarına bayramlık alamayan ailelerimizin her zaman yanındayız. Dar gelirli ailelerimizin her zaman yayındayız. Bu yardımları yalnızca bayramlarda değil sürekli olarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.




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