Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Mamak Belediyesine ziyaret

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ve yönetimi, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti. Akgül, Mamak’ın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ve gelişmesinin esnaf, ziyaretçi ve halk arasındaki pozitif ve yapıcı diyalogla perçinlendiğini dile getirdi.

Mamak’ın modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesinde en önemli sac ayaklarından birinin ilçe esnafı olduğunu ifade eden Akgül, "İlçemizde esnaflık yapan her vatandaşımız istihdama ve ilçe ekonomisine katkı sunuyor. Güçlü Mamak’ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Biz de bunun farkında olarak esnafımızın yanında yer alıyor, kendilerine destek oluyoruz. Berber dükkanları vatandaşın bir araya geldiği tıraş olurken sohbet ettiği, dertleştiği mekanlardır. Bundan dolayıdır ki berber esnafımız da vatandaşın nabzını iyi tutar" ifadelerini kullandı.