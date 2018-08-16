Beypazarı zabıtasından bayram denetimi

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gıda üretimi yapan ve satan iş yerlerini denetledi. Halk sağlığı açısından önem arz eden ‘iş yerlerinde hijyen’ konusunda esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığı ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı incelendi.

“Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir”

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Kurban Bayramı’nda ilçe halkımıza ve ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimize daha güvenli gıda maddeleri sunabilmek ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için hijyen denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Halkımızın sağlığı konusunda hiçbir şeye taviz vermiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.