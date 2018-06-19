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19 Haziran 2018 17:06

Bifouma’dan Ankaragücü’ne 3 yıllık imza

Kongo Milli Takımı’nın başarılı kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Ankaragücü ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Bifouma’dan Ankaragücü’ne 3 yıllık imza

19 Haziran 2018 17:06


MKE Ankaragücü Kulübü, Demir Grup Sivasspor’da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla kulüp binasında bir araya geldi. Bifouma, Başkan Yiğiner ile görüşmesinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.


İddialı bir takım kurmak istediklerini belirten Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Zaten Bifouma’yı transfer ederek iddialı bir ekip kurmanın temellerini attık. Bunu herkes gördü. Daha önce de belirttik; heyecanlandırıcı, istekli, arzulu ve taraftarlarımızı memnun edecek bir takım kurmak istiyoruz. Bu anlamda Bifouma, kendisini kanıtlamış, bildiğimiz ve Süper Lig’i bilen bir futbolcu. Her yönü ile takımımıza katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Büyük Ankaragücü camiasına hayırlı olsun. Birkaç gün içerisinde yerli yabacı transferleri sıralayacağız" dedi.


Ankaragücü’nün Türkiye’de tanınmış bir kulüp olduğunu ve büyük bir kitleye sahip olduğunu belirten Bifouma, "Benim için yeni bir kariyer. Birçok yerden teklif vardı ancak Ankaragücü’nü tercih ettim. Çok popüler bir kulüp, taraftarı inanılmaz ateşli. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.




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