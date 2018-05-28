Bin 250 çocuğun sergi mutluluğu

Çankaya Belediyesinin Gündüz Bakımevlerinde okul öncesi eğitim alan çocuklar, yıl boyunca öğrendiklerini kendi yetenekleriyle binlerce esere çevirdi.

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri Yıl Sonu Resim ve Seramik Sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) açıldı. Çankaya Belediyesinin Gündüz Bakımevlerinde okul öncesi eğitim alan 3-6 yaş arası çocuklar yıl boyunca öğrendiklerini resim ve seramik sanatıyla bütünleştirerek binlerce esere çevirdi.

Çankaya Belediyesinin sahip olduğu 12 gündüz bakımevinde bu yıl eğitim alan bin 250 çocuk her gün yeni bir şey öğrenmenin mutluluğu ile geçirdiği dönemin sonunda yeteneklerini resim ve seramik sanatıyla birleştirdi. Resim ve seramik eğitmenleri gözetiminde yapılan derslerde karalamalar çizgilere, lekelere, renklere dönüşürken, çamurlar formlara, dokulara ve biçimlere dönüştü. Yaptıkları eserleri Başkentin en önemli sanat merkezlerinden biri olan ÇSM’de gören minikler mutluluklarını aileleri ile paylaştı.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’nın da katıldığı sergide yüzlerce aile çocuklarının eserlerini görme sevincini yaşadı.