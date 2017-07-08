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08 Temmuz 2017 11:51

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz: “Tekliflerimizin, kazanıma dönüşmesi için mücadele edeceğiz”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, “Devlet bir memuruna düz, bir memuruna yan bakamaz.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz: “Tekliflerimizin, kazanıma dönüşmesi için mücadele edeceğiz”

08 Temmuz 2017 11:51

Hepsine aynı şefkatle yaklaşmalıdır. 4/C ve 4/B’yi kabul etmemiz mümkün değildir. 1 ay sonra başlayacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına kamu görevlilerimizin sorun ve taleplerini taşıyacağız. Tekliflerimizin, kazanıma dönüşmesi için mücadele edeceğiz” dedi.


Çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Adana’da bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, ilde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Yanbaz, kamu görevlilerinin taleplerini dinledi, kurum yetkilileriyle istişarelerde bulundu. İl teşkilat toplantısında konuşan Genel Başkan Yanbaz, burada önemli açıklamalar yaptı.



“Kazanımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz”


4. Dönem Toplu Sözleşme masasına en güçlü şekilde oturacaklarını ifade eden Yanbaz, “En mağdur olan memurlarımız 4/C’lilerin sendikaya üye olabilme hakkını, açmış olduğumuz davayla biz kazandık. Biz 4/C’lilerle tanıştığımızda, 800 lira maaş alıyor, 11 ay çalışıp 1 ay işine son veriliyordu. Bu çarpık durumu ortadan biz kaldırdık. Büro Memur-Sen 4/C’lilerin tabiri yerindeyse babası oldu. Maaşlarını 2 bin liranın üzerine çıkardık. İkramiye, aile yardımı, ek ödeme aldık. Bunları asla yeterli görmüyoruz. Kazanımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.



“Kamu görevlilerimizin sorunlarını masaya taşıyacağız


Tüm memurların çalışma hayatında kadrolu olarak yer alması için mücadele ettiklerini vurgulayan Yanbaz, “Devlet bir memuruna düz, bir memuruna yan bakamaz. Hepsine aynı şefkatle yaklaşmalıdır. 4/C ve 4/B’yi kabul etmemiz mümkün değildir. 1 ay sonra başlayacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına kamu görevlilerimizin sorun ve taleplerini taşıyacağız. Aynı zamanda kamu görevlilerimizi enflasyona karşı koruyan değil, enflasyonun üstünde konuşlanan; gerçekleşen enflasyon ile tahmini enflasyon verileri arasındaki makası kapatacak, erime riski oluşturmayan oran tekliflerimizle masada olacağız. Tekliflerimizin, kazanıma dönüşmesi için mücadele edeceğiz” diye konuştu



“İş güvencesi kırmızı çizgimiz”


İş güvencesine; dokunulmasına, yıpratılmasına, bunun üzerinden kamu görevlilerinin hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Yanbaz, “İş güvencesine yönelik her olumsuz adımı, emeğimize, helal ekmeğimize saldırı, taciz sayarız. Performans sistemi diyerek, başarı değerlendirme diyerek, surda gedik açma, iş güvencesi kalesinin altına tünel kazma çabaları varsa, buna da asla fırsat vermeyiz. Kamu görevlilerinin mağdur edilmesine haklarının gasp edilmesine seyirci kalmayız” şeklinde konuştu.


Toplantıya Büro Memur-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Curabaz, 2 Nolu Şube Başkanı Celil Ali Yüce, şube yönetim kurulu üyeleri, iş yeri temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.




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