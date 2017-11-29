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29 Kasım 2017 11:35

Büro Memur-Sen’den Sincan Cezaevi önünde 15 Temmuz şehitleri ve gazilerine destek açıklaması

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Genelkurmay çatı davasında şehit yakınları ve gazilere destek olmak amacıyla Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

Büro Memur-Sen’den Sincan Cezaevi önünde 15 Temmuz şehitleri ve gazilerine destek açıklaması

29 Kasım 2017 11:35


Büro Memur-Sen üyeleri, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan Genelkurmay çatı davasının görüldüğü Sincan Cezaevi önünde toplandı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz, burada yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz’da yakın tarihimizin en büyük ihaneti olan hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün milli egemenlik ve bağımsızlığı doğrudan hedef aldığını, milli birlik ve beraberliğimizi arzuladığını söyledi. Türk milletinin kahramanlığı sayesinde darbe girişiminin amacına ulaşamadığını, Türk halkının bir kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Yanbaz, "Ruh köklerini Uhud’un yüce şehidi Hamza’dan, gemileri yakan Tarık bin Ziyad’dan, kefenini giyip atını düşmanın üzerine süren Alparslan’dan, Haçlıları serseme çeviren Sultan Baybars’tan ve İstanbul’u ebedi İslam şehri kılan Fatih Sultan Mehmed’den alan bu millet, hep birden şaha kalkmış ve yeni bir tarih yazmıştır. Yüzyıllar içinde etle tırnak gibi kaynaşmış olan milletimizin dünyaya takdim ettiği bu kararlı tutum her türlü takdirin üzerindedir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz" diye konuştu.


Yanbaz, Türk milletini yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanların bu emellerine ulaşamayacaklarının altını çizerek, "Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka asla boyunduruk vuramayacaksınız. Bu kararlılıkla bir kez daha milletimizin şeref ve istiklali için cennete kanatlanan başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz" şeklinde konuştu.




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