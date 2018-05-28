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28 Mayıs 2018 10:56

Büyükşehir’den 2018 yılında 2018 çocuğa sünnet düğünü

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Sünnet Organizasyonu” kapsamında bu yıl 2018 çocuk sünnet ettirilecek.

Büyükşehir’den 2018 yılında 2018 çocuğa sünnet düğünü

28 Mayıs 2018 10:56


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve uzman doktorlar tarafından steril bir ortamda güven içinde yapılan sünnet organizasyonu için kayıtlar başladı.


Masrafları büyükşehir karşılıyor


Türkiye’ye örnek olan ve 2000 yılından bu yana devam eden sünnet organizasyonunun tüm masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.


Ankara’da ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlikle her yıl, o yılın rakamı kadar çocuk sünnet ettiriliyor.


Çeşitli etkinliklerle birlikte çocukların yüzünü güldüren hediyelerin de dağıtıldığı toplu sünnet düğünüyle Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların bu özel günlerinde yanlarında olarak, sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.



Başvuru koşulları


Mülteci çocukların da başvurabileceği Sünnet Organizasyonu için ailelerin; Ankara Belediyesi’ne Bağlı Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Aile Yaşam Merkezleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Bankosu’ndan kayıt yaptırmaları gerekiyor.


Kayıt şartlarına göre sünnet olacak çocuğun ve velinin kimlik fotokopisi ile ailenin dar gelirli olduğunu gösteren belge veya ikametgah ilmühaberiyle başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.


Büyükşehir Belediyesi’nin yaş aralığı 6-12 olan çocuklara sünnet kıyafeti de hediye ettiği sünnet organizasyonu için kayıtlar, 2018 çocuğun kayıt yaptırmasıyla birlikte son bulacak.




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