Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 23:30

Çanakkale şehidinin 103 yaşındaki oğlu, Afrin’de şehit olmak istiyor

Babası Çanakkale Cephesinde şehit olan 103 yaşındaki Osman Ateş, Afrin’in YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’na katılıp şehit olmak istiyor.

Çanakkale şehidinin 103 yaşındaki oğlu, Afrin’de şehit olmak istiyor

24 Şubat 2018 23:30


Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Balcı köyünde yaşayan 103 yaşındaki Osman Ateş, Mehmetçik’in Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na katılmak istediğini dile getirdi. Babası Piyade Er Karaosmanoğlu Nazif’in Seddülbahir’de şehit düştüğünü söyleyen Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na katılma talebinde bulundu. Yakınları tarafından, elindeki Türk bayrağıyla görüntüye alınan Ateş, "Reisicumhurumuzdan Allah razı olsun. Babam Çanakkale’de şehit oldu, ben de şehit olmak istiyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç