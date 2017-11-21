Çankaya Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı

Belediye, öncelikle karla mücadelede kullanılacak araçların bakım ve onarımını yaptırarak Çankayalıların hizmetine sunmaya hazır hale getirdi. Geçtiğimiz kış sezonunda kendi ürettiği buz çözücü solüsyon oranını artıran Çankaya Belediyesi, buzlanmayı uzun süre önleyecek solüsyonu bu kış 20 ton kullanacak.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Belediye, bu yıl da karla mücadelede 620 personel ve 51 araçla Çankaya sokaklarında çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalara konulacak tuz varilleri ile bu kışı da karla mücadele konusunda sorunsuz atlatmayı planlıyor. Bakım ve onarımı yapılan 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile karla mücadele çalışmalarını tüm birimleriyle sürdürecek olan Çankaya Belediyesi, soğuk havanın neden olduğu buzlanmayı önlemek için kullanılacak tuz ve solüsyonları depolara stokladı.

Karla mücadeleyi bu sene de sorunsuz atlatmak için tüm birimleriyle hazır olan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 620 personel ve 51 araçla karla mücadele çalışması yürütecek. Gece 18 araç ve 60 personelle özellikle buzlanmaya karşı yolları temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirecek. Vatandaşların da kullanımı için ilçenin önemli ve kritik noktalarına konulan tuz çadırı ve tuz varili uygulaması ile yolları buzlanmaya karşı koruyan Çankaya Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında 5 bin ton tuz ile 20 ton solüsyon kullanacak. Çankaya’ya bağlanan ve birer mahalleye dönüşen köylerde de karla mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Belediye, 10 kamyon ile köylerin ilçeye açılan yollarında ve köy içi sokaklarında çalışmalarını sürdürecek.

Çankayalıların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan Kriz Masası ile acil durumlarda müdahale edebileceği bir birim kurarken araçların teknik bakımlarının yapılacağı atölyeleri de 24 saat açık tutacak.