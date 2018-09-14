Kurs kayıtlarının başladığı Çankaya Evleri, bu yıl 30 bin kursiyere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Çankaya Belediyesinin ücretsiz kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evlerinde yeni dönem başlıyor. Oran'dan Cebeci'ye, Türkkonut'tan Bademlidere'ye 28 farklı semtte bulunan Çankaya Evleri, bu yıl 30 bin kursiyere ev sahipliği yapmayı hedefliyor. 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşın keyifle vakit geçirdiği Çankaya Evleri, yeni sezonda da yenilenen kurs programları ile dolu dolu bir yıl geçirecek. Çankaya Evlerinden bir önceki eğitim döneminde 26 bin kişi faydalanırken, Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen dersler bu yıl da mahalleliden gelen talepler doğrultusunda belirlenecek.

Yabancı dilde İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça; kişisel gelişimde diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili; hobide yağlı boya, bağlama, ud, gitar, karakalem, keçe, amigurimi; meslek edindirmede bilgisayar, davul derisinden abajur yapımı, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100'e yakın kurs çeşidi ile hizmet veren Çankaya Evleri bu yıl da birçok alanda eğitim verecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 1 Eylül'de hizmete açılan içerisinde bin kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, kütüphane, kafeterya ve sosyal donatı alanları bulunan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nin içerisinde de Çankaya Evi de bulunuyor. Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde pastacılık, özel gün nikah şekeri yapımı, jel mum yapımı, sabun yapımı, stilist eğitimi gibi sıra dışı kurslar yer alacak. Vatandaşların sosyalleşmesine olanak sağlayan Çankaya Evlerinde ayrıca masal ve oyun odaları yer alırken, etüt merkezlerinde öğrenciler ders çalışabiliyor. Merkezlerde ayrıca yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Baharevleri de yer alıyor.