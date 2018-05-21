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21 Mayıs 2018 12:09

Çankaya kreşlerine bin başvuru

Türkiye’de en büyük kreş hizmeti veren yerel yönetim olan Çankaya Belediyesinde 2018-2019 yılı okul öncesi eğitim dönemi için başvuruları sona erdi.

Çankaya kreşlerine bin başvuru

21 Mayıs 2018 12:09

2018-2019 eğitim dönemi için 24 Nisan’dan başlayıp 11 Mayıs’a kadar süren başvuru döneminde bin 2 aile başvurdu


Çağdaş, modern, kaliteli ve düşük ücretle hizmet vermesinden dolayı yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşlerine bu yılda yoğun başvuru yapıldı. 2018-2019 eğitim dönemi için 24 Nisan’dan başlayıp 11 Mayıs’a kadar süren başvuru döneminde 1002 aile başvurdu. Belediyenin kreşlerinde halen devam edenlerden ise 986 kayıt yenileme başvurusu yaptı. Kreşlerden bu yıl da 300 çocuk mezun olacak. Son 4 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte 1500 çocuğa okulöncesi eğitim imkanı sunuyor.


Kayıtlar kura ile belirlenecek


Okul öncesi eğitimde kapasitesini artıran Çankaya Belediyesi, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Ebeveynlerin çocuklarının çağdaş ve kaliteli eğitim için öncelikli tercihleri olarak başvurdukları Çankaya Belediyesinde eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak 6 Haziran’da noter çekilişi yapılacak. 14 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmenin ardından noter çekilişi, Çankaya Belediyesi 1. Kat Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Noter çekiliş sonuçları ise 8 Haziran’da Belediye’nin internet sayfasından ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 11-29 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kreşlere, yeni kayıt yaptıran 2015 doğumlu çocuklar, 10 Eylül 2018’de, devam eden üst yaş grupları ise 17 Eylül 2018 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.




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