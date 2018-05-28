Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 12:14

Çankaya’da Çocuk Satranç Turnuvası

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde satranç eğitim gören çocuklar, birincisi düzenlenen Çocuk Satranç Turnuvası’nda yaşıtlarıyla mücadele etti.

Çankaya’da Çocuk Satranç Turnuvası

28 Mayıs 2018 12:14


Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde eğitim gören 7-14 yaş arası 140 çocuk Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen Çocuk Satranç Turnuvası’nda dereceye girmek için yaşıtlarıyla kıyasıya bir mücadele sergiledi. Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilciliği’nin de katkı sunduğu turnuvada Esat, Karapınar, Sokullu, Bademlidere ve Bayraktar Çankaya Evlerinde satranç öğretmeni Filiz Metin’den ders alan çocuklar 7 aylık satranç eğitimlerini turnuva ile taçlandırdı. Turnuvada mücadele eden çocuklar, ilk kez böylesine büyük çaplı bir turnuvada yarıştılar.


Turnuvada yaş aralığına göre ilk üçe giren yarışmacılara elektronik marketten hediye çeki verildi. Dereceye giren çocuklara ödüllerini ve madalyalarını Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ile Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlulu birlikte verdi.


Kendi yaş kategorisinde birinciliği kazanan 9 yaşındaki Şevval Badak, babasıyla birlikte geldiği turnuvanın satranç dünyasına çok şeyler kattığını ve hedefinin en iyisi olmak olduğunu söylerken 6 yaşından bu yana satranç oynadığını ve satrancın kendisinde bir tutku olduğunu belirtti. Şevval’in başarısının kendilerini gururlandırdığını belirten Yaşar Badak da çocuklarının satranç ile tanışmasına vesile olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç